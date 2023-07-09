ПСЖ підписав чергового зіркового футболіста

Парижани продовжують оформляти трансфери.

ПСЖ оголосив про трансфер захисника "Баварії" Лукаса Ернандеса, інформує ZN.ua.

ПСЖ підписав чергового зіркового футболіста
© PSG

27-річний захисник збірної Франції офіційно став гравцем ПСЖ та підписав контракт до 2028 року.

Ернандес виступав за мюнхенців із 2019 року. Портал Transfermarkt оцінює вартість гравця у 45 млн євро.

У сезоні-2022/2023 Лукас взяв участь у 11 матчах "Баварії", у яких відзначився одним забитим голом.

Зазначимо, що Ернандес отримав тяжку травму хрестоподібної зв'язки коліна на чемпіонаті світу у листопаді минулого року та пропустив залишок сезону.

Ернандес є переможцем чемпіонату світу – 2018 та Ліги націй УЄФА-2020/2021; на клубному рівні він вигравав Лігу чемпіонів сезону-2019/2020 з "Баварією" та Лігу Європи сезону-2017/2018 з мадридським "Атлетіко".

Нагадаємо, ПСЖ під час міжсезоння вже представив двох зіркових новачків – колишнього гравця "Реала" Марка Асенсіо та ексзахисника "Інтера" Мілана Шкріньяра.


Олексій Леонічев, ZN.ua





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