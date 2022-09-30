Міжнародна федерація хокею оголосила про намір повернути Росію та Білорусь у майбутньому

Міжнародна федерація хокею затвердила процедуру реінтеграції збірних Росії та Білорусі, повідомляє прес-служба організації.

На конгресі IIHF було ухвалено рішення про те, що в майбутньому ці збірні можуть знову виступати в елітному дивізіоні.

"Чесно, це рішення не означає повернення збірних Росії та Білорусі у змагання IIHF. Конгресу необхідно було ухвалити рішення, щоб члени IIHF розуміли умови майбутньої реінтеграції цих країн. Рада IIHF продовжить спостерігати за війною в Україні", – сказав президент IIHF Люк Тардіф.

Нагадаємо, 24 лютого президент РФ Путін зробив термінову заяву про проведення спеціальної військової операції на території України, розпочавши широкомасштабне вторгнення до українських міст.

Згідно з рішенням Ради IIHF від 28 лютого 2022 року, Росія та Білорусь не мають права брати участь у змаганнях під егідою організації до подальшого повідомлення.