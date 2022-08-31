Збірна України з баскетболу оголосила заявку на Євробаскет-2022

Головний тренер збірної України з баскетболу Айнарс Багатскіс визначився зі складом команди на майбутній Євробаскет-2022.

До списку увійшли обидва українці, які виступають у НБА . Це центровий Олексій Лень із "Сакраменто" та атакуючий захисник Святослав Михайлюк, який донедавна представляв "Торонто".

Заявка збірної України: Денис Лукашов, Віталій Зотов, Ілля Сидоров, Іссуф Санон, Святослав Михайлюк, Іван Ткаченко, Богдан Близнюк, В'ячеслав Бобров, Володимир Герун, Олексій Лень, Артем Пустовий, Дмитро Скапінцев.

На першому етапі турніру команда Багатскіса виступить у групі С, ігри якої відбудуться в італійському Мілані. Стартовий поєдинок українці проведуть проти Великої Британії 2 вересня.

На своєму минулому чемпіонаті Європи чоловіча збірна України в 2017 році зуміла вийти з групи, але в першому раунді плей-офф поступилася Словенії, яка і стала чемпіоном Європи.