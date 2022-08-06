ДСНС попросила не анонсувати про початок та місце проведення матчів УПЛ

Журналіст Ігор Циганик повідомив про те, що ДСНС попросила не анонсувати про початок та місце проведення матчів нового сезону УПЛ.

"Державна служба України з надзвичайних ситуацій попросила не анонсувати про початок матчів і де вони проходитимуть. У зв'язку з загрозою теракту у воєнний час. Зараз вимагаємо: "Ми хочемо календар УПЛ". Але, може, ми його і не дізнаємося в останній момент", - сказав Циганик.

Нагадаємо, минулий сезон чемпіонату України з футболу було завершено достроково через повномасштабне воєнне вторгнення Росії. Перше місце залишилося за "Шахтарем", який за підсумками 18 турів випереджав "Динамо" на два очки.

Новий сезон української Прем'єр-ліги з футболу має розпочатися 23 серпня.