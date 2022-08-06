ДСНС попросила не анонсувати про початок та місце проведення матчів УПЛ

Про старт матчів можуть дізнаватися в останній момент.

ДСНС попросила не анонсувати про початок та місце проведення матчів УПЛ
Сезон має стартувати 23 серпня
© ДСНС України

Журналіст Ігор Циганик повідомив про те, що ДСНС попросила не анонсувати про початок та місце проведення матчів нового сезону УПЛ.

"Державна служба України з надзвичайних ситуацій попросила не анонсувати про початок матчів і де вони проходитимуть. У зв'язку з загрозою теракту у воєнний час. Зараз вимагаємо: "Ми хочемо календар УПЛ". Але, може, ми його і не дізнаємося в останній момент", - сказав Циганик.

Нагадаємо, минулий сезон чемпіонату України з футболу було завершено достроково через повномасштабне воєнне вторгнення Росії. Перше місце залишилося за "Шахтарем", який за підсумками 18 турів випереджав "Динамо" на два очки.

Новий сезон української Прем'єр-ліги з футболу має розпочатися 23 серпня.


Олексій Леонічев, ZN.ua





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