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2023-04-13
Ліга Європи та Ліга конференцій: результати всіх матчів дня 13 квітня
На турнірах стартує стадія 1/4 фіналу.
13 квітня відбудуться перші матчі 1/4 фіналу у Лізі Європи та Лізі конференцій, інформує
"Ювентус" прийматиме португальський "Спортінг"© juventus.com
Розклад та результати перших матчів 1/4 фіналу Ліги Європи
19:45. "Феєнорд" – "Рома"
22:00. "Баєр" – "Юніон"
22:00. "Манчестер Юнайтед" – "Севілья"
22:00. "Ювентус" – "Спортінг" Л
Розклад та результати перших матчів 1/4 фіналу Ліги конференцій
19:45. "Гент" – "Вест Хем"
22:00. "Андерлехт" – АЗ
22:00. "Базель" – "Ніцца"
22:00. "Лех" – "Фіорентина"
Фінал Ліги Європи заплановано на 31 травня в угорському Будапешті. Вирішальний матч Ліги конференцій пройде 7 червня у чеській Празі.
Данило Слесь, ZN.ua