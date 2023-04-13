Ліга Європи та Ліга конференцій: результати всіх матчів дня 13 квітня

На турнірах стартує стадія 1/4 фіналу.

13 квітня відбудуться перші матчі 1/4 фіналу у Лізі Європи та Лізі конференцій, інформує ZN.ua .

"Ювентус" прийматиме португальський "Спортінг" © juventus.com

Розклад та результати перших матчів 1/4 фіналу Ліги Європи

19:45. "Феєнорд" – "Рома"

22:00. "Баєр" – "Юніон"

22:00. "Манчестер Юнайтед" – "Севілья"

22:00. "Ювентус" – "Спортінг" Л

Розклад та результати перших матчів 1/4 фіналу Ліги конференцій

19:45. "Гент" – "Вест Хем"

22:00. "Андерлехт" – АЗ

22:00. "Базель" – "Ніцца"

22:00. "Лех" – "Фіорентина"

Фінал Ліги Європи заплановано на 31 травня в угорському Будапешті. Вирішальний матч Ліги конференцій пройде 7 червня у чеській Празі.