Бенезма прокоментував отримання "Золотого м'яча"-2022

Француз виграв найпрестижнішу нагороду.

Бенезма прокоментував отримання
Бензема виступає за "Реал"
© France Football

Нападник "Реала" та збірної Франції Карім Бензема виступив із промовою після отримання "Золотого м'яча"-2022.

"Те, що я зараз бачу – це гордість для мене. Я згадую часи, коли я був маленьким, всю роботу, яку я ніколи не залишав. Тому що був час, коли мені було набагато важче. Я дійсно пишаюся своїм шляхом. Я тут я вперше, тому я дуже щасливий, задоволений своєю роботою. Я буду так і далі продовжувати. Я хотів би подякувати всім моїм товаришам по команді, чи то в "Реалі", чи в національній збірній. Цей "Золотий м'яч" індивідуальний, але він також колективний, тому для мене це народний "Золотий м'яч", – сказав Бензема.

Нагадаємо, французький нападник став одним із головних творців перемоги "Реала" у минулому розіграші Ліги чемпіонів. Бензема став найкращим бомбардиром турніру, записавши на свій рахунок 15 голів.

Також він став найкращим голеадором Ла Ліги (27 голів, 12 асистів) та допоміг "Реалу" виграти 35-й титул чемпіонів Іспанії. Це його перший "Золотий м'яч" у кар'єрі.


Олексій Леонічев, ZN.ua





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