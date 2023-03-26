"Грали проти сильної команди": Ротань прокоментував поразку України від Англії

Виконувач обов'язків головного тренера збірної України Руслан Ротань підбив підсумки матчу з Англією.

"Вважаю, трохи не дотерпіли під кінець тайму. Звичайно, коли пропускаєш голи в роздягальню, то вже психологічно потрібно по-іншому налаштовуватися. Коли йдеш у роздягальню з рахунком 0:2 на табло, коли за 2 хвилини подвоюють, то це стає складним завданням. Тому що ми розуміли, проти кого ми граємо.

Ми грали проти Англії проти сильної команди. Ви бачили, що майстерність цієї команди є на дуже високому рівні. Я можу сказати, що хлопці заслуговують на більше. У нас дуже хороша команда, потрібен час. Ви бачите, що ця команда здатна на більше", - повідомив Ротань.

Нагадаємо, збірна України у матчі кваліфікації на Євро-2024 у Лондоні програла Англії з рахунком 0:2.

Цей поєдинок став першим для України у відборі на Євро-2024 та першим офіційним під керівництвом Руслана Ротаня.

Наступний кваліфікаційний матч українська збірна проведе 16 червня на виїзді проти команди Північної Македонії.