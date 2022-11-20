Володар "Золотого м'яча"-2022 Бензема пропустить ЧС-2022

Нападник збірної Франції отримав травму.

Володар
Бензема мав стати однією з головних зірок ЧС-2022
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Лідер збірної Франції Карім Бензема не зіграє на чемпіонаті світу-2022 у Катарі.

Про це повідомив офіційний Twitter команди.

У суботу під час тренування 34-річний футболіст отмав травм. За інформацією французьких ЗМІ, у нападника пошкодження квадрицепса лівого стегна. Обстеження підтвердило, що він не зможе виступити на турнірі.

"Мені дуже сумно за Каріма, він вважав майбутній чемпіонат світу головною ціллю. Попри цю втрату, я повністю впевнений у своїй команді. Ми зробимо все, щоб впоратися з цим викликом", - сказав наставник збірної Франції Дідьє Дешам.

Капітан мадридського "Реала" Карім Бензема у жовтні став володарем "Золотого м'яча" найкращому футболісту року. Форвард мав стати однією з головних зірок Мундіалю.

Збірна Франції на ЧС-2022 виступить у групі D з командами Австралії, Данії та Тунісу. Перша гра проти австралійців відбудеться 22 листопада.


Данило Слесь, ZN.ua





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