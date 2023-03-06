Найкращий тенісист світу Джокович пропустить великі турніри через заборону на в'їзд до США

Перша ракетка світу Новак Джокович не зможе виступити на турнірах серії Мастерс в Індіан-Веллсі та Маямі.

У США продовжує діяти заборона на в'їзд іноземців, які не пройшли вакцинацію від коронавірусу. Джокович відмовився від щеплення, тож він не зможе потрапити на турнір, який відбудеться з 6 по 19 березня.

В основній сітці Індіан-Веллса його замінить грузинський тенісист Ніколоз Басілашвілі, про що повідомили організатори турніру.

Також очікується, що Джокович не виступить на Мастерсі у Маямі (19 березня – 2 квітня).

11 травня у США перестане діяти надзвичайний стан у зв'язку з коронавірусом, після чого серб зможе поїхати на інші турніри та вперше з 2021 року зіграти на US Open.

Новак Джокович після початку пандемії коронавірусу відмовився від щеплення та заявляв, що примусова вакцинація порушує права людини. Через свою позицію минулого сезону лідер світового рейтингу не зміг виступити на кількох великих змаганнях.