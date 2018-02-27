Вы это видели? 11-летний мальчик стал журналистом на матче Шахтер - Рома. Футбол
11-летний мальчик из Мариуполя осуществил свою мечту - побывал на первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов "Шахтёр" - "Рома", который состоялся в минувшую среду в Харькове.
Молодой парень, который мечтает связать свою жизнь со спортивной журналистикой, получил возможность почувствовать себя настоящим корреспондентом. Миша пообщался с Эусебио Ди Франческо и Паулу Фонсекой, взял автографы у футбольных звёзд, а также раздавал интервью своим авторитетным коллегам из Италии.
А самое главное - мальчик воочию наблюдал за фантастическим футбольным поединком, результат которого позволяет "горнякам" рассчитывать на выход в четвертьфинал Лиги чемпионов.
"Шахтер" - "Рома" 2:1 (0:1)
Голы: Юндер, 41 (0:1); Феррейра, 52 (1:1); Фред, 71 (2:1)
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
27.02.2018 08:57