Вы это видели? 11-летний мальчик стал журналистом на матче Шахтер - Рома. Футбол

11-летний мальчик из Мариуполя осуществил свою мечту - побывал на первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов "Шахтёр" - "Рома", который состоялся в минувшую среду в Харькове.

Молодой парень, который мечтает связать свою жизнь со спортивной журналистикой, получил возможность почувствовать себя настоящим корреспондентом. Миша пообщался с Эусебио Ди Франческо и Паулу Фонсекой, взял автографы у футбольных звёзд, а также раздавал интервью своим авторитетным коллегам из Италии.

А самое главное - мальчик воочию наблюдал за фантастическим футбольным поединком, результат которого позволяет "горнякам" рассчитывать на выход в четвертьфинал Лиги чемпионов.

"Шахтер" - "Рома" 2:1 (0:1)



Голы: Юндер, 41 (0:1); Феррейра, 52 (1:1); Фред, 71 (2:1)

