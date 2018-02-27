Украина выходит в единоличные лидеры отбора ЧМ-2019

Мужская сборная Украины по баскетболу одержала третью победу в отборочном цикле Кубка мира 2019 года, обыграв на своей площадке команду Швеции со счетом 77:66. С учетом поражения команды Турции от Латвии (79:70), украинцы стали единоличными лидерами группы.

Ключевой момент матча произошел во второй четверти, когда Украина ушла в отрыв 16:2 и закрыла вопрос о победителе. Перед большим перерывом преимущество "сине-желтых" выросло до 19 очков, но во второй половине матча прорехи в обороне позволили шведам закончить поединок с достойным отставанием в 11 очков.

Четыре игрока в составе Украины набрали не менее 10 очков, а лучший показатель эффективности был у лидера команды Игоря Зайцев, который забросил 5 из 5 своих бросков в игры.

В случае победы Турции над Латвией, Украина заблаговременно обеспечила бы место во втором раунде квалификации, но турки после поражения от Швеции проиграли еще и латышам. Поэтому квалификацию на Кубок мира сборной Украине надо решать 28 июня в выездном матче с Турцией, которая пока нанесла единственное поражение команде Евгения Мурзина.

Три лучшие команды группы выходят во второй этап отбора, где сыграют с тремя лучшими из квартета в составе Испании, Словении, Черногории и Белоруссии, причем будут учитываться результаты первого раунда. Три сборных из второго раунда отбора и выступят на чемпионате мира, который осенью 2019 примет Китай.

Первый квалификационный раунд, 4-й тур
Украина - Швеция - 77:66 (26:25, 25: 7, 9:12, 17:22)
Украина: Зайцев (13 очков); Гладырь (11); Джетер (11+6 перехватов; Кравцов (10+7 подборов).

Швеция: Т. Массамба (13), Череповец (12), Борг (10). Латвия - Турция 79:70 (14:21, 18:15, 25:18, 22:16)


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