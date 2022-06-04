Стал известен главный арбитр матча Уэльс – Украина

Стала известна бригада судей, которая будет обслуживать матч Уэльс - Украина в рамках финального матча стыкового раунда отбора на ЧМ-2022.

Важнейший поединок рассудит испанский арбитр Антонио Мигель Матеу Лаос.

Ассистировать Матеу Лаосу будут Пау Себриан Девис и Роберто дель Паломар, четвертый арбитр — Карлос дель Серро Гранде. Арбитры VAR — Хуан Мартинес Мунуэра и Рикардо де Бургос Бенгоэчеа.

Напомним, матч Уэльс – Украина состоится 5 июня. Начало поединка – в 19:00.

Если сборная Украины сможет пройти Уэльс, то в Катаре сыграет в группе B с командами Англии, США и Ирана.

Чемпионат мира в Катаре пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года в семи городах: Дохе, Лусаиле, Аль-Вакре, Аль-Хоре, Аль-Райане, Умм-Салале и Мадинат-аш-Шамале.