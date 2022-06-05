Лидер сборной Уэльса Бейл поддержал украинцев перед матчем отбора на ЧМ-2022

При этом футболист отметил, что его команда сосредоточена на результате предстоящего поединка, информирует ZN.ua.

Лидер сборной Уэльса Бейл поддержал украинцев перед матчем отбора на ЧМ-2022
Бейл - главная звезда сборной Уэльса
© twitter.com/FAWales

Нападающий сборной Уэльса Гарет Бейл поделился ожиданиями от матча с Украиной в финале плей-офф отбора на ЧМ-2022, а также высказался о войне.

"Самый важный матч в карьере? Это важная игра. Трудно выбрать. Мы играли в полуфинале Евро. Это ответственный матч, никто этого не отрицает. Мы только один раз играли на чемпионате мира, и это та вершина, которую мы хотим покорить. Это очень важный матч, который мы очень хотим выиграть, чтобы добиться своей цели.

Как мы готовимся? Все занимаются обычными делами, как и я. Каждый справляется с этим по-своему. Мы понимаем важность этого матча и должны показать хорошую игру. Мы нормально подходим к матчу как команда. Играть дома - это большое преимущество. Нам нравится играть дома перед собственными болельщиками. Для нас стадион - как котел. Атмосфера, создаваемая нашими болельщиками, пугает другие команды.

Нас не должна отвлекать мысль о победе. Мы очень хотим этого, но нам нужно сосредоточиться на том, что происходит здесь и сейчас. Мы должны сконцентрироваться на этой сложной игре", - цитирует футболиста мадридского "Реала" Tribuna.com.

Бейл не обошел тему военного вторжения РоSSии в Украину:

"Мы понимаем, какие ужасные вещи происходят в Украине. Наши сердца с украинскими детьми, семьями и украинским народом. Мы чувствовали себя ужасно в это время и не могли сделать слишком много. Но впереди футбольный матч, и мы хотим выиграть его".

Матч Уэльс - Украина в Кардиффе начнется в 19:00. Победитель поединка получит путевку на чемпионат мира-2022 в Катаре.


Данил Слесь, ZN.ua





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