Мирон Маркевич: Суркисы думали, все будет как раньше, вот и бесятся. Футбол

Один из самых авторитетных наставников страны, заслуженный тренер Украины Мирон Маркевич поделился своим мнением о «мариупольском деле» и прокомментировал высказывания президента «Динамо» Игоря Суркиса в эфире программы «Профутбол».

— Мирон Богданович, как вы отнеслись к решению Лозаннского суда засчитать командам киевского «Динамо» поражения за неявку в Мариуполь?

— Для меня это не стало неожиданностью. Я ведь давно советовал братьям Суркисам не смешить людей и не обращаться в Лозанну. Есть регламент, который нужно выполнять. А так они выставили на посмешище и себя, и футбольный клуб «Динамо» Киев .

— Как у человека с огромным не только футбольным, но и жизненным опытом, не могу не поинтересоваться мнением относительно участия в процессе на стороне «Динамо» представителей ФФУ. Скажем, в возглавляемых вами командах подобную ситуацию можно было представить?

— Это было нереально! Конечно, случались разные ситуации, но чтобы так, открыто кто-то выступил против общей позиции... Нужно было доказывать свою точку зрения до процесса в Лозанне, пытаться убедить коллег. А когда решение принято, то функционеры такого уровня не должны идти против организации. Теперь сама ФФУ должна оценить поведение своих представителей и дать оценку их действиям.

— Президент «Динамо» Игорь Суркис в своем интервью программе «Профутбол» наговорил много странных вещей. Одна из них — что со стороны Украины воюют поклонники «Динамо», а с другой — немало фанатов «Шахтера». Вы, в отличие от Игоря Михайловича, не раз бывали в зоне АТО. Согласитесь с таким утверждением?

— (После паузы.) Это бурная фантазия Игоря Суркиса, который не понимает, что происходит... Ему лучше говорить о том, в чем он хоть что-то понимает. Пусть лучше говорит о команде «Динамо» Киев , об уровне ее сегодняшней игры, о качестве футболистов, которые сейчас надевают футболку легендарного клуба.

— Почему об опасности игры в Мариуполе говорят только представители менеджмента клуба? Ни разу мы не услышали об этом от игроков или представителей тренерского штаба...

— Я очень хорошо знаю, например, Александра Хацкевича. И мне сложно представить, чтобы он, или, скажем, Олег Лужный, сказали, что мы не будем играть в футбол по причине безопасности. И я бы говорил не только об игроках и тренерах. Я много общаюсь и с болельщиками «Динамо», в том числе с теми, кто воюет на Донбассе. Мало кто из них понял решение руководителей киевского клуба не ехать в Мариуполь.

— Сейчас Игорь Суркис во всех мариупольских бедах своего клуба обвиняет президента ФФУ Андрея Павелко: «Павелко не сделал, Павелко не выполнил, Павелко обещал». Откуда такая избирательность?

— Просто президент «Динамо» привык, что когда федерацию футбола возглавлял его брат, то он мог решить для «Динамо» любые вопросы. Любые! Засчитывались «компьютерные» голы, матчи переносились на любые даты и в любые города. О судействе я вообще молчу. Может, молодые тренеры не знают этого, но я-то через все это прошел! Похоже, они рассчитывали, что с нынешним президентом ФФУ все будет как раньше. Но сейчас ситуация поменялась, и, похоже, Игоря Суркиса это просто бесит.

— Может быть такое, что готовится общественное мнение, дабы в случае чего заявить, дескать, «Динамо» уничтожил, скажем, Андрей Павелко?

— Я ничему не удивлюсь... Ясно, что ситуация изменилась. И если братья Суркисы по разным причинам не могут содержать «Динамо», то пусть продадут или отдадут его и не мучаются! Зачем придумывать разные схемы? «Динамо» — это символ Украины. И чтобы им руководить, нужен настоящий управленческий талант! И не нужно все валить на тренеров, менять их каждый сезон. Кто, например, набрал игроков в этот состав? Это же позор, а не «Динамо»!

— Можно допустить, что «Динамо» пойдет по пути исчезнувших украинских клубов, среди которых «Металлист», «Кривбасс», похоже, «Днепр»...

— Я не могу представить это даже в кошмарном сне! Повторюсь, «Динамо» — это визитная карточка нашей страны! Когда мы последний раз видели «Динамо», которым гордились? В 1999 году! Почти 20 лет назад! Все это время под руководством нынешних руководителей команда деградировала и, как говорит сейчас молодежь, достигла дна. А болельщики «Динамо» со стажем, к числу которых отношусь и я, хорошо помнят, как годами командой гордилась вся страна! Чтобы довести дела до нынешнего состояния — это нужно уметь...