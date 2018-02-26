Игорь Суркис: Динамо не готово к весенней части сезона. Футбол

Президент «Динамо» (Киев) Игорь Суркис ответил на некоторые вопросы в эфире программы «Профутбол» на телеканале «2+2».

О последних результатах:

- Я не тренер, но своими впечатлениями как президент клуба поделиться могу. Команда, скорее всего, не сумела восстановиться после тяжелейшей игры с АЕКом. Мы находимся не в оптимальных кондициях. Команда значительно хуже играет сегодня по сравнению с тем, как она играла в чемпионате и Лиге Европы в конце прошлого года.

Почему они не готовы, мне сложно сказать — это нужно обращаться к Хацкевичу. Видно невооруженным глазом, что команда физически не выдерживает всю игру. Скоростная работа очень слабая. Это то, что мы видели на протяжении четырех матчей. Выход из обороны в атаку, нет командной скорости. Даст Бог, они наверстают то, что потеряли, и тогда мы будем аплодировать тренерскому штабу и говорить, что они все правильно делали.

Что мне не понравилось в этой игре? Прежде всего, бойцовские качества, которые нужно было продемонстрировать на таком тяжелом поле, нужно было играть через не могу. Также не понравилось, что после удаления команда практически опустила руки.

Команда не готова к весенней части сезона, и по этому поводу надо спросить у тренеров. И мы спросим по результатам чемпионата и по итогам выступления в Лиге Европы. Но я как президент клуба к такой беззубой игре и отсутствию борьбы не готов, моя сердечная мышца такого не выдерживает.

Прошли АЕК, и слава Богу, но надо быстро сделать выводы, иначе через пару туров нам уже некого будет догонять.

О выступлении в Лиге Европы и предстоящем противостоянии с «Лацио»:

- За счет чего мы дальше можем играть в Лиге Европы? Прежде всего, надо выходить на свои оптимальные кондиции. И демонстрировать футбол, который команда может демонстрировать, даже учитывая, что в ней находится достаточно много молодежи. У них будут хорошие матчи и провальные матчи. Вот Цыганков сегодня забил, но больше мы Цыганкова на поле не видели. Но это нормально, потому что он отдал всего себя в предыдущих трех матчах. Может, тренеры должны были дать ему сегодня отдых.

Но если мы уже ставим молодых футболистов, то надо использовать того же Смирного, который, думаю, сегодня был бы свежим, Шапаренко. Мы не должны обманывать болельщиков. Хацкевич поддержал философию, согласно которой мы строим команду из наших воспитанников. Плюс приглашаем легионеров, если они сильнее наших воспитанников. Но тогда давайте ее строить и давать играть более свежим футболистам, которые способны давать результат.

«Лацио» – хорошая команда. Не стану давать прогноз, но могу сказать следующее. Если после игры в Риме у нас останутся шансы, то есть если мы выиграем, сыграем вничью или не проиграем с крупным счетом, то к 15 марту команда уже сможет подойти в полной боевой готовности. Хацкевич, научная группа говорят мне, что в ближайшее время команда выйдет на свои оптимальные кондиции и будет демонстрировать тот футбол, который нравится болельщикам. Так это будет или нет, мы увидим.