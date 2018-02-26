Сергей Витер: Самое главное - команда проявила характер

Главный тренер дончан Сергей Витер - о матче против "Кременчука".

"Была в общем хорошая игра как для одной, так и для другой команды, в плей-офф такие матчи нужны. Что касается нашей игры – содержание получилось очень слабое, но мы знаем причины.

Во время паузы мы хорошо поработали, и сейчас ребятам тяжеловато, от этого были и ошибки, особенно в передачах. Самое главное – команда проявила характер, когда стало тяжело. И неважно сколько очков мы взяли – главное, что выиграли".

Напомним, что в этой встрече "Донбасс" впервые в сезоне не определил сильнейшего в основное время матча.

"Донбасс" - "Кременчук" - 2:1 Б (0:0, 0:1, 1:0, 0:0, 1:0)

Шайбы: 0:1 Кривошапкин (меньш.), 36:52, 1:1 Свищев (Жовнир, Кузьмик), 41:43, 2:1 Кузьмик (штраф.бросок), 65:00.