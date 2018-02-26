Динамо не уверено, предлагать ли Хачериди новый контракт. Футбол

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис рассказал, как обстоит дело с продлением контрактов лидеров команды.

- Гармаш остается. Он подписал новый контракт. Хачериди? Скажу так: мы сейчас в больших раздумьях, чем он, - сообщил Суркис в эфире программы "Профутбол".

Напомним, зимой Гармаш подписал контракт на четыре с половиной года. Что касается Хачериди, то циркулировали слухи, что защитник может пополнить состав "Шахтера" на правах свободного агента, но они не нашли подтверждения.

Ранее Суркис отметил важность построения команды вокруг опытных исполнителей:

- Что касается Ротаня, то вокруг таких опытных футболистов строится команда. Надеюсь, скоро наберет кондиции Мбокани, нам необходима его помощь. Я уверен, что пройдет еще несколько игр - "Динамо" будет в хорошем состоянии, мы увидим совсем другую команду, которая будет двигаться с первой до последней минуты, - говорил Суркис.