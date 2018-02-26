Матвиенко: Счет позволял играть спокойно. Футбол
Защитник донецкого "Шахтёра" Николай Матвиенко, вышедший на замену в середине второго тайма, помог команде одержать сухую победу над "Зиркой" (5:0).
- Было ли холодно на скамейке запасных?
- Тренер дал задание, чтобы все ребята разделились по тройкам и разминались. Так что нормально, согрелись.
- Как выглядел "Шахтёр" в первом тайме?
- Очень сильно. Правда, ещё несколько моментов не реализовали.
- Вы впервые после возвращения сыграли за "горняков". Нервозность присутствовала?
- А зачем нервничать? Счёт позволял играть спокойно. Да и ребята поддерживали, так что всё хорошо.
- На пресс-конференции Паулу Фонсека хвалил своих футболистов. А в раздевалке?
- Не знаю, мы ведь пошли тренироваться. Те ребята, которые не играли либо получили мало времени, в это время находились на поле. Наверное, какие-то комплименты и были, но я их не слышал.
Евгений Ренёв, terrikon.com из Харькова
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