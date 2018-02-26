Матвиенко: Счет позволял играть спокойно. Футбол

Защитник донецкого "Шахтёра" Николай Матвиенко, вышедший на замену в середине второго тайма, помог команде одержать сухую победу над "Зиркой" (5:0).

- Было ли холодно на скамейке запасных?



- Тренер дал задание, чтобы все ребята разделились по тройкам и разминались. Так что нормально, согрелись.

- Как выглядел "Шахтёр" в первом тайме?



- Очень сильно. Правда, ещё несколько моментов не реализовали.

- Вы впервые после возвращения сыграли за "горняков". Нервозность присутствовала?



- А зачем нервничать? Счёт позволял играть спокойно. Да и ребята поддерживали, так что всё хорошо.

- На пресс-конференции Паулу Фонсека хвалил своих футболистов. А в раздевалке?



- Не знаю, мы ведь пошли тренироваться. Те ребята, которые не играли либо получили мало времени, в это время находились на поле. Наверное, какие-то комплименты и были, но я их не слышал.

Евгений Ренёв, terrikon.com из Харькова