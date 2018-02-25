Юрий Максимов: допустили ошибки, из-за которых и проиграли. Футбол

Главный тренер футбольного клуба "Кешля" Юрий Максимов прокомментировал поражение от "Сумгайыта" (1:2) в 17-м туре Topaz премьер-лиги Азербайджана.

"Мы старались не проиграть, но "Сумгайыт" был сильнее. Во втором тайме на поле вышла молодежь. Рановато им играть на этом уровне, но они бились на поле. Ничего не сделаешь, если нет мастерства. Игроки допустили ошибки, из-за которых и проиграли. Вместе с тем, мы хорошо проанализировали соперника. "Сумгайыт" - хорошая, мобильная команда. Нам с ними играть в полуфинале Кубка страны", - заявил Максимов.

Напомним, что 49-летний украинский специалист стал рулевым азербайджанского футбольного клуба "Кешля" в конце прошлого года. Контракт рассчитан до конца сезона.