Вальверде: Возлагаем на Коутиньо большие надежды. Футбол

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде прокомментировал дебют новоиспеченного полузащитника "сине-гранатовых" Филиппе Коутиньо, который вышел на замену в ответном матче 1/4 финала Кубка Испании против "Эспаньола" (2:0). На 68-й минуте бразилец сменил Андреса Иньесту.

- Мы возлагаем на него большие надежды, он хорошо вписывается в наш стиль игры. Коутиньо способен помочь за счёт своих сильных качеств. Филиппе отличается уверенностью, умением обыграть один в один, способностью брать инициативу на себя и создавать остроту у чужих ворот.

Сегодня был непростой поединок, однако Коутиньо выглядел достойно. Посмотрим, что будет дальше. Это только начало, - приводит слова коуча издание Marca.

Напомним, 25-летний представитель "селесао" в первых числах января перешёл из "Ливерпуля" в "Барсу" за 160 миллионов евро, став третьим по величине трансфером в истории футбола.


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