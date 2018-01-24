Сабаил - Черноморец - 0:0: Обзор матча. Футбол

«Черноморец» сыграл вничью с азербайджанским «Сабаилом» на сборах в Турции.

Несмотря на то, что уже на 3-й минуте футболист ФК «Сабаил» мог открыть счет (удар головой с близкого расстояния был неточным), первый тайм прошел с заметным преимуществом «моряков». Одесская команда создала много моментов. Антонов метров с 15-ти послал мяч в сантиметрах от дальней штанги, Мамаду после углового не попал в рамку из вратарской, Третьяков на 35-й минуте ворвался в штрафную площадку, но не смог «пробить» голкипера. В самом конце тайма мощно без обработки «выстрелил» над перекладиной Антонов.

После перерыва характер игры изменился. Азербайджанская команда стала чаще гостить на половине поля «Черноморца». На 55-й минуте Тагаев с острого угла едва не поразил цель, но Кожухаря выручил защитник «моряков», выбивший мяч с линии ворот. Футболисты одесситов также были близки к успеху. На 69-й минуте после подачи «стандарта» Смирнов и Семенив не смогли переправить «снаряд» в сетку буквально с двух метров.

ФК «Сабаил» (Азербайджан) — «Черноморец» — 0:0

23 января 2018 года. Лара (Турция).

«Черноморец»: 1-й тайм — голкипер на просмотре, Люлька (капитан), Мартыненко, Мамаду, Хамелюк, Ковалец, Татарков, Третьяков, Антонов, два игрока на просмотре; 2-й тайм: Кожухарь, Бамба, Соколов, Серденюк, Смирнов (капитан), Семенив, Антонов и 4 футболиста на просмотре.

ФК «Сабаил» (1-й тайм): Ахмедов, Курбанов, Диниев, Абакидзе, Мамедов, Статие, Кочиев, Цецкладзе, Тагаев (капитан), Новрузов, Якубзаде.

Предупреждены: Антонов (30), Бамба (62) — Мамедов (38), Тагаев (42).


Terrikon со ссылкой на ФК "Черноморец"


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