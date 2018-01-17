Еще один украинский футболист отправился в Польшу

Полузащитник ровенского "Вереса" Антон Котляр в ближайшее время пройдет просмотр в одном из клубов Первой лиги Польши .

В текущем сезоне Котляр провел в составе "Вереса" 12 матчей, однако лишь пять из них начинал с первых минут, а все 90 минут на поле провел всего дважды.

В "народном клубе" он выступает с 2016 года, вышел с командой из Первой лиги в элиту украинского футбола. Президент "Вереса" Алексей Хахлев сообщал, что клуб могут покинуть братья Пасичи, Василий Кобин и Антон Котляр. Первые трое уже ушли из команды.

Напомним, ранее контракт с польским клубом "Арка" подписал экс-полузащитник "Олимпика" Андрей Богданов, форвард "Черноморца" Алексей Хобленко на правах аренды пополнил состав "Леха", а вот бывший хавбек "Вереса" Валерий Федорчук просмотр в польской "Сандецье" провалил. На просмотре в "Ягеллонии" находится экс-полузащитник "Карпат" Редван Мемешев.