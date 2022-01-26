За сутки в Украине зафиксировали 24 321 новый случай ковида
Госпитализированы 3 073 человека, 141 пациент умер
За прошедшие сутки в Украине были зафиксированы 24 321 новый подтвержденный случай коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 2 809 детей и 642 медработника.
Об этом сообщило Министерство здравоохранения.
Госпитализированы за сутки 3 073 человека. 141 пациент умер. Выздоровели – 5 514 человек.
За все время пандемии в Украине заболели – 3 913 809 человек, выздоровели – 3 596 715. От осложнений заболевания умерли 99 584 человека.
Всего было проведено 17 661 202 ПЦР-тестирования.
Статистика в регионах за сутки:
- г. Киев – 1919;
- Винницкая область – 1297;
- Волынская область – 530;
- Днепропетровская область – 804;
- Донецкая область – 1018;
- Житомирская область – 932;
- Закарпатская область – 734;
- Запорожская область – 467;
- Ивано-Франковская область – 1972;
- Киевская область – 872;
- Кировоградская область – 121;
- Луганская область – 478;
- Львовская область – 1886;
- Николаевская область – 440;
- Одесская область – 1319;
- Полтавская область – 831;
- Ровенская область – 1110;
- Сумская область – 1209;
- Тернопольская область – 890;
- Харьковская область – 1506;
- Херсонская область – 508;
- Хмельницкая область – 1471;
- Черкасская область – 690;
- Черновицкая область – 1060;
- Черниговская область – 257.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.
Также за минувшие сутки 81 736 человек вакцинировались против COVID-19. Первую дозу получили 29 929 человек, вторую – 28 984, дополнительную – 628, бустерную – 22 195.
С начала вакцинальной кампании были привиты 15 221 308 человек, из них получили первую дозу – 15 221 306 человек, получили две дозы – 14 519 768 человек, получили дополнительную дозу – 14 237 человек, бустерную дозу – 248 063 человека. В общей сложности были сделаны 30 003 374 прививки.
Напомним, Всемирная организация здравоохранения надеется на завершение пандемии в Европе после окончания нынешней волны распространения омикрон-варианта коронавируса.
В Украине омикрон обнаружен уже в 17 областях, но он пока не доминирует.