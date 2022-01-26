За сутки в Украине зафиксировали 24 321 новый случай ковида

За прошедшие сутки в Украине были зафиксированы 24 321 новый подтвержденный случай коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 2 809 детей и 642 медработника.

Об этом сообщило Министерство здравоохранения.

Госпитализированы за сутки 3 073 человека. 141 пациент умер. Выздоровели – 5 514 человек.

За все время пандемии в Украине заболели – 3 913 809 человек, выздоровели – 3 596 715. От осложнений заболевания умерли 99 584 человека.

Всего было проведено 17 661 202 ПЦР-тестирования.

Статистика в регионах за сутки:

г. Киев – 1919;

– 1919; Винницкая область – 1297;

Волынская область – 530;

Днепропетровская область – 804;

Донецкая область – 1018;

Житомирская область – 932;

Закарпатская область – 734;

Запорожская область – 467;

Ивано-Франковская область – 1972;

Киевская область – 872;

Кировоградская область – 121;

Луганская область – 478;

Львовская область – 1886;

Николаевская область – 440;

Одесская область – 1319;

Полтавская область – 831;

Ровенская область – 1110;

Сумская область – 1209;

Тернопольская область – 890;

Харьковская область – 1506;

Херсонская область – 508;

Хмельницкая область – 1471;

Черкасская область – 690;

Черновицкая область – 1060;

Черниговская область – 257.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

Также за минувшие сутки 81 736 человек вакцинировались против COVID-19. Первую дозу получили 29 929 человек, вторую – 28 984, дополнительную – 628, бустерную – 22 195.

С начала вакцинальной кампании были привиты 15 221 308 человек, из них получили первую дозу – 15 221 306 человек, получили две дозы – 14 519 768 человек, получили дополнительную дозу – 14 237 человек, бустерную дозу – 248 063 человека. В общей сложности были сделаны 30 003 374 прививки.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения надеется на завершение пандемии в Европе после окончания нынешней волны распространения омикрон-варианта коронавируса.

В Украине омикрон обнаружен уже в 17 областях, но он пока не доминирует.