За сутки в Украине зафиксировали 8 558 новых случаев ковида
Выздоровели 5 761 человек.
За минувшие сутки, 17 января, в Украине были зафиксированы 8 558 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19. Заболели, в частности, 811 детей и 304 медработника.
Об этом сообщило Министерство здравоохранения.
Были госпитализированы за сутки 1 125 человек. 188 пациентов умерли. Выздоровели 5 761 человек.
За все время пандемии в Украине заболели – 3 768 088 человек, выздоровели – 3 561 923. От осложнений заболевания умерли 98 549 пациентов.
Всего было проведено 17 220 495 ПЦР-тестирований.
Статистика в регионах за сутки:
- г. Киев – 972;
- Винницкая область – 372;
- Волынская область – 142;
- Днепропетровская область – 286;
- Донецкая область – 365;
- Житомирская область – 58;
- Закарпатская область – 230;
- Запорожская область – 188;
- Ивано-Франковская область – 640;
- Киевская область – 345;
- Кировоградская область – 61;
- Луганская область – 207;
- Львовская область – 870;
- Николаевская область – 148;
- Одесская область – 350;
- Полтавская область – 473;
- Ровенская область – 370;
- Сумская область – 384;
- Тернопольская область – 282;
- Харьковская область – 678;
- Херсонская область – 58;
- Хмельницкая область – 239;
- Черкасская область – 214;
- Черновицкая область – 475;
- Черниговская область – 151.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.
Также за минувшие сутки 80 921 человек были вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 29 847 человек, вторую – 36 223, дополнительную – 456 человек, бустерную – 14 395.
С начала вакцинальной кампании были привиты 15 022 924 человека, из них получили первую дозу – 15 022 922 человека, получили две дозы – 14 306 743 человека, получили дополнительную дозу – 10 073 человека, бустерную дозу – 113 560 человек. В общей сложности было сделано 29 453 298 прививок.
Напомним, в Украине в оранжевой зоне адаптивного карантина из-за распространения коронавируса находятся две области - Ивано-Франковская и Сумская.