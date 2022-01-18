За сутки в Украине зафиксировали 8 558 новых случаев ковида

За минувшие сутки, 17 января, в Украине были зафиксированы 8 558 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19. Заболели, в частности, 811 детей и 304 медработника.

Об этом сообщило Министерство здравоохранения.

Были госпитализированы за сутки 1 125 человек. 188 пациентов умерли. Выздоровели 5 761 человек.

За все время пандемии в Украине заболели – 3 768 088 человек, выздоровели – 3 561 923. От осложнений заболевания умерли 98 549 пациентов.

Всего было проведено 17 220 495 ПЦР-тестирований.

Статистика в регионах за сутки:

г. Киев – 972;

– 972; Винницкая область – 372;

Волынская область – 142;

Днепропетровская область – 286;

Донецкая область – 365;

Житомирская область – 58;

Закарпатская область – 230;

Запорожская область – 188;

Ивано-Франковская область – 640;

Киевская область – 345;

Кировоградская область – 61;

Луганская область – 207;

Львовская область – 870;

Николаевская область – 148;

Одесская область – 350;

Полтавская область – 473;

Ровенская область – 370;

Сумская область – 384;

Тернопольская область – 282;

Харьковская область – 678;

Херсонская область – 58;

Хмельницкая область – 239;

Черкасская область – 214;

Черновицкая область – 475;

Черниговская область – 151.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

Также за минувшие сутки 80 921 человек были вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 29 847 человек, вторую – 36 223, дополнительную – 456 человек, бустерную – 14 395.

С начала вакцинальной кампании были привиты 15 022 924 человека, из них получили первую дозу – 15 022 922 человека, получили две дозы – 14 306 743 человека, получили дополнительную дозу – 10 073 человека, бустерную дозу – 113 560 человек. В общей сложности было сделано 29 453 298 прививок.

Напомним, в Украине в оранжевой зоне адаптивного карантина из-за распространения коронавируса находятся две области - Ивано-Франковская и Сумская.