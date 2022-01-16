В Украине подтвердили 6 379 новых случаев ковида
Летальных случаев – 88.
За субботу, 15 января, в Украине было зафиксировано 6 379 новых подтвержденных случаев коронавируса.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства охраны здоровья Украины.
Летальных исходов – 88.
Также за минувшие сутки госпитализированы 1 957 человек, выздоровели - 2 359.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
г. Киев – 403;
Винницкая область – 251;
Волынская область – 89;
Днепропетровская область – 174;
Донецкая область – 142;
Житомирская область – 240;
Закарпатская область – 166;
Запорожская область – 10;
Ивано-Франковская область – 914;
Киевская область – 198;
Кировоградская область – 88;
Луганская область – 21;
Львовская область – 625;
Николаевская область – 112;
Одесская область – 195;
Полтавская область – 121;
Ровенская область – 160;
Сумская область – 455;
Тернопольская область – 397;
Харьковская область – 612;
Херсонская область – 71;
Хмельницкая область – 312;
Черкасская область – 117;
Черновицкая область – 387;
Черниговская область – 119.
За все время пандемии в Украине заболели 3 754 458 человек, выздоровели – 3 553 642, летальных исходов – 98 283 и проведено 17 168 201 ПЦР-тестирований.