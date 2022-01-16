В Украине подтвердили 6 379 новых случаев ковида

За субботу, 15 января, в Украине было зафиксировано 6 379 новых подтвержденных случаев коронавируса.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства охраны здоровья Украины.

Летальных исходов – 88.

Также за минувшие сутки госпитализированы 1 957 человек, выздоровели - 2 359.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

г. Киев – 403;

Винницкая область – 251;

Волынская область – 89;

Днепропетровская область – 174;

Донецкая область – 142;

Житомирская область – 240;

Закарпатская область – 166;

Запорожская область – 10;

Ивано-Франковская область – 914;

Киевская область – 198;

Кировоградская область – 88;

Луганская область – 21;

Львовская область – 625;

Николаевская область – 112;

Одесская область – 195;

Полтавская область – 121;

Ровенская область – 160;

Сумская область – 455;

Тернопольская область – 397;

Харьковская область – 612;

Херсонская область – 71;

Хмельницкая область – 312;

Черкасская область – 117;

Черновицкая область – 387;

Черниговская область – 119.

За все время пандемии в Украине заболели 3 754 458 человек, выздоровели – 3 553 642, летальных исходов – 98 283 и проведено 17 168 201 ПЦР-тестирований.