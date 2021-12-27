В Бразилии из-за мощного наводнения погибли по меньшей мере 18 человек

Около 300 человек получили ранения.

Из-за мощного наводнения в северо-восточном регионе Бразилии погибли не менее 18 человек.

Об этом пишет edition.cnn.com.

Еще более 280 человек получили ранения.

Из-за непогоды пострадали 40 городов во всем штате Баия, и пожалуй больше всего - город Ильеус.

“Это огромная трагедия. Я не помню, чтобы видел что-то похожее в новейшей истории Баии, учитывая количество городов и домов. Это действительно ужас, так много домов и улицы оказались полностью под водой”, – сказал губернатор штата Руй Коста.

Фото: world-today-news.com

Он добавил, что спасать жизни помогают волонтеры.

Более 35 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома, сообщает агентство гражданской обороны и защиты штата.

В городе Итамбе из-за сильных дождей в субботу поздно вечером прорвалась дамба, что вызвало опасения по поводу новых наводнений.

О новых наводнениях предупреждает и местное агентство мониторинга стихийных бедствий, а также о возможных оползнях. Дожди в Баие будут продолжаться как минимум до вторника.

Национальный институт метеорологии Бразилии объявил предупреждение о мощных дождях почти для всего штата.

Dezesseis pessoas foram resgatadas de suas casas, neste domingo, em Uba?ra, por essa equipe do Grupamento A?reo da PM. Essas imagens mostram um desses resgates. Quero agradecer e parabenizar esses servidores e os centenas de volunt?rios e volunt?rias que est?o salvando vidas. pic.twitter.com/GC9HtG1I8z

— Rui Costa (@costa_rui) December 27, 2021

Two dams gave way in the northeastern Brazilian state of Bahia after weeks of heavy rains, swamping already swollen rivers as flooding hit towns across the region https://t.co/PEJYvRxyua pic.twitter.com/ZCRDwQBviZ

— Reuters (@Reuters) December 27, 2021

Напомним, в августе на западе Японии проливные дожди вызвали оползни, а реки вышли из берегов. В результате непогоды погибла женщина.

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