Умер один из четырех пострадавших в аварии на Бурштынской ТЭС

Состояние других пострадавших – стабильное, угрозы жизни нет.

Умер один из четырех пострадавших в аварии на Бурштынской ТЭС
Бурштинська ТЕС
Фото: energo.dtek.com

В больнице умер мужчина, получивший ожоги во время аварии на Бурштынской ТЭС в Ивано-Франковской области.

Об этом сообщила ДТЭК Бурштынская ТЭС в Фейсбуке.

"Работник Бурштынской ТЭС, получивший ожоги во время выброса пара, умер в реанимации", - говорится в сообщении.

Отмечается, что из-за выброса горячей пароводяной смеси и газов из топки котла машинист-обходчик котельного оборудования получил до 60% ожогов кожи. Пострадавшему сразу оказали первую помощь и госпитализировали в Ивано-Франковский ожоговый центр.

"Все время врачи боролись за жизнь пострадавшего, администрация станции полностью снабжала его медикаментами, предоставляла все необходимое. 24/7 станция была на связи с родными и медиками. Несмотря на оперативные действия медиков, к сожалению, полученные повреждения были несовместимы с жизнью. "Коллектив Бурштынской ТЭС выражает искренние соболезнования семье погибшего. Родные получат всю необходимую помощь от станции", - говорится в сообщении.

Состояние других пострадавших – стабильное, угрозы жизни нет.

Напомним, вечером 28 ноября на Бурштынской ТЭС произошел взрыв. Пострадали по меньшей мере пять человек, они были госпитализированы.

В начале ноября жители Бурштына сообщили, что на местной ТЭС произошла авария. В ДТЭК тогда заявили, что прорвало обычный коллектор с водой, и вреда окружающей среде нет, но не пустили с проверкой Государственную экологическую инспекцию. Журналистам удалось снять место аварии с дрона – на кадрах видна затопленная темной жидкостью территория ТЭС площадью до 10 гектаров.

Версию о разрыве золошлакопровода позже подтвердил один бывший работник станции. Он пообщался с экс-коллегами по поводу случившегося на ТЭС.

Съемочная группа в сопровождении экоактивиста взяла пробы жидкости в двух местах: с места разлива воды, откуда ее выкачивали в водохранилище и из самого водохранилища. Образцы передали на экспертизу. Согласно выводу исследования, в откачанной жидкости была превышена допустимая норма мышьяка. Со своей стороны, в пресс-службе ДТЭК сообщили, что приведенные в программе предположения неправдивы и не соответствуют действительности.

Ведомственной сертифицированной химической лабораторией ДТЭК Бурштынской ТЭС были проведены анализы воды с подтопленной территории. Они подтвердили соответствие нормативам качества воды.

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