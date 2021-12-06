Умер один из четырех пострадавших в аварии на Бурштынской ТЭС
Состояние других пострадавших – стабильное, угрозы жизни нет.
В больнице умер мужчина, получивший ожоги во время аварии на Бурштынской ТЭС в Ивано-Франковской области.
Об этом сообщила ДТЭК Бурштынская ТЭС в Фейсбуке.
"Работник Бурштынской ТЭС, получивший ожоги во время выброса пара, умер в реанимации", - говорится в сообщении.
Отмечается, что из-за выброса горячей пароводяной смеси и газов из топки котла машинист-обходчик котельного оборудования получил до 60% ожогов кожи. Пострадавшему сразу оказали первую помощь и госпитализировали в Ивано-Франковский ожоговый центр.
"Все время врачи боролись за жизнь пострадавшего, администрация станции полностью снабжала его медикаментами, предоставляла все необходимое. 24/7 станция была на связи с родными и медиками. Несмотря на оперативные действия медиков, к сожалению, полученные повреждения были несовместимы с жизнью. "Коллектив Бурштынской ТЭС выражает искренние соболезнования семье погибшего. Родные получат всю необходимую помощь от станции", - говорится в сообщении.
Состояние других пострадавших – стабильное, угрозы жизни нет.
Напомним, вечером 28 ноября на Бурштынской ТЭС произошел взрыв. Пострадали по меньшей мере пять человек, они были госпитализированы.
В начале ноября жители Бурштына сообщили, что на местной ТЭС произошла авария. В ДТЭК тогда заявили, что прорвало обычный коллектор с водой, и вреда окружающей среде нет, но не пустили с проверкой Государственную экологическую инспекцию. Журналистам удалось снять место аварии с дрона – на кадрах видна затопленная темной жидкостью территория ТЭС площадью до 10 гектаров.
Версию о разрыве золошлакопровода позже подтвердил один бывший работник станции. Он пообщался с экс-коллегами по поводу случившегося на ТЭС.
Съемочная группа в сопровождении экоактивиста взяла пробы жидкости в двух местах: с места разлива воды, откуда ее выкачивали в водохранилище и из самого водохранилища. Образцы передали на экспертизу. Согласно выводу исследования, в откачанной жидкости была превышена допустимая норма мышьяка. Со своей стороны, в пресс-службе ДТЭК сообщили, что приведенные в программе предположения неправдивы и не соответствуют действительности.
Ведомственной сертифицированной химической лабораторией ДТЭК Бурштынской ТЭС были проведены анализы воды с подтопленной территории. Они подтвердили соответствие нормативам качества воды.