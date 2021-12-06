За прошедшие сутки в Украине зафиксировали 4 478 новых случаев ковида

Госпитализированы за сутки 1 660 человек.

За прошедшие сутки в Украине зафиксировали 4 478 новых случаев ковида
Фото: Київрада

За прошедшие сутки в Украине зафиксировали 4 478 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19. Заболели, в частности, 429 детей и 52 медработника.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Госпитализированы за сутки 1 660 человек. 239 пациентов умерли. Выздоровели – 9 082 человека.

За все время пандемии в Украине заболели – 3 501 955 человек, выздоровели – 3 059 741. От осложнений заболевания умерли 88 519 человек.

Всего было проведено 16 089 778 ПЦР-тестирований.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

  • г. Киев – 704;
  • Винницкая область – 205;
  • Волынская область – 212;
  • Днепропетровская область – 133;
  • Донецкая область – 290;
  • Житомирская область – 296;
  • Закарпатская область – 60;
  • Запорожская область – 221;
  • Ивано-Франковская область – 81;
  • Киевская область – 202;
  • Кировоградская область – 117;
  • Луганская область – 9;
  • Львовская область – 214;
  • Николаевская область – 203;
  • Одесская область – 178;
  • Полтавская область – 218;
  • Ровенская область – 96;
  • Сумская область – 99;
  • Тернопольская область – 123;
  • Харьковская область – 214;
  • Херсонская область – 20;
  • Хмельницкая область – 80;
  • Черкасская область – 278;
  • Черновицкая область – 100;
  • Черниговская область – 125.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

Отмечается, что за прошлую неделю были сделаны почти 1,3 млн прививок против COVID-19. А с начала вакцинальной кампании были привиты 13 753 066 человек.

Напомним, с понедельника, 6 декабря, начинают действовать новые карантинные правила. Согласно изменениям, на "желтом" уровне смогут работать только те общественные учреждения, где все сотрудники имеют по меньшей мере одну дозу вакцины против коронавируса или действующий отрицательный тест или сертификат о выздоровлении.

Посещать такие учреждения можно только людям, которые также получили по меньшей мере одну дозу вакцины. Кроме документа о вакцинации, для посещения заведения подойдет и действующий отрицательный тест или сертификат о выздоровлении.

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