В результате схода лавины в Австрии погибли три лыжника

Еще двое получили ранения.

В результате схода лавины в Австрии погибли три лыжника
Фото: ЕРА/UPG

После схождения лавины в центральной Австрии погибло три лыжника и еще двое получили ранения.

Об этом пишет apnews.com.

Они были частью группы из 11 лыжников, восемь из которых попали под снежную плиту шириной около 200 метров во время подъема на склон в районе Твенг в провинции Зальцбург.

Трех лыжников накрыла лавина, а еще двое смогли освободиться, говорится в сообщении областной полиции. Двух других спасателям удалось найти с помощью поисковых устройств, один был уже мертв, а другой позже скончался в больнице в Клагенфурте.

Третий лыжник, накрытый лавиной, не имел при себе поискового устройства. Его тело обнаружили примерно через четыре часа после схода лавины.

Жертвами стали австрийцы: двоим было по 19 лет, а еще одному – 24. Двоих раненых лыжников доставили в местную больницу.

Известно, что среди погибших был 19-летний Рене Хофер, чемпион мира и Европы по мотокроссу среди юниоров.

Напомним, в сентябре во время восхождения на гору Эльбрус в РоSSии погибли пятеро альпинистов. Еще 14 человек удалось спасти.

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