В Украине подтвердили наиболее заразный подвид штамма дельта

В Украине подтвердили появление наиболее заразного штамма коронавируса дельта. Речь идет о штамме дельта AY.4, впервые зафиксированном в Великобритании летом 2021 года. В Украине этот подвид дельты впервые был обнаружен в Днепре.

Как сообщает пресс-служба Института молекулярной биологии и генетики, для анализа было предоставлено 75 образцов, взятых в конце октября у больных из восьми регионов Украины: Харьков – 8 образцов, Херсон – 10, Киев – 9, Львов – 9, Ужгород – 10, Одесса – 10, Днепр – 10, Луцк – 9.

Во всех без исключения образцах обнаружен штамм дельта. Данные исследования показали, что в Украине преобладает "материнский" вариант этого штамма – так называемый индийский (B.1.617.2). Он обнаружен в 60% образцов.

В остальных исследуемых образцах обнаружено 9 различных вариантов штамма дельта.

Среди них есть и дельта AY.4, который, согласно исследованиям, проведенным учеными Великобритании, имеет повышенный уровень контагиозности (т.е. скорости инфицирования) по сравнению с индийским штаммом.

Ученые ИМБГ обнаружили дельта AY.4 штамм в восьми исследуемых образцах.

"Больше всего поражена им, судя по выборке, Волынь: в трети исследуемых образцов из этой области детектирован дельта AY.4 штамм. Дельта AY.4 штамм обнаружен также в двух образцах из Львовщины, по одному образцу – из Одессы, Днепра и Херсонской области" , – сказано в сообщении.

Как отмечают специалисты, и сам "материнский" индийский штамм, и его мутированные варианты значительно более заразны по сравнению как с уханским штаммом SARS-CoV-2, выявленным в декабре 2019 года, так и с британским альфа-штаммом, который вызвал предыдущую волну заболевания в Украине и мире.

Согласно данным международной научной базы данных GISAID, на сегодняшний день разнообразные варианты штамма дельта найдены в более чем 97% исследованных в мире образцов. Украинские ученые называют такую ситуацию беспрецедентной, ведь до сих пор ни один штамм ковида не имел такого тотального доминирования на планете.

Напомним, штамм дельта зафиксирован в Украине в июне этого года. В Национальной академии наук Украины заявили, что заболеваемость ковидом в Украине будет расти, пока доля дельта-штамма не достигнет 90%.

Несмотря на спад нынешней волны заболеваемости в Украине, Киевская школа экономики прогнозирует новую волну COVID-19 в январе.