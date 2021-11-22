В Киеве горел институт автоматики
Жертв и пострадавших нет.
Сегодня, 22 ноября, возник пожар в административном здании Киевского института автоматики. Спасатели эвакуировали 14 человек. Жертв и пострадавших нет.
Об этом информирует прес-сцентр главного управления ГСЧС в Киеве.
Уведомление о пожаре на 4 этаже 5-этажного административного здания по ул. Нагорной, 22 поступило в 12:39. Площадь возгорания составляла 50 кв. м. Пожар сопровождался сильным задымлением на 4-м и 5-м этажах.
В 13:36 пожарные локализовали пожар, в 13:42 – ликвидировали.
На месте пожара работало 9 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 38 человек личного состава подразделений ГУ ГСЧС в Киеве.
Напомним, сегодня в высотке на проспекте Победы в Киеве загорелись электрощитовые с 5 по 15 этаж. Людей – 31-го взрослого и одного ребенка – пришлось эвакуировать. Пятеро человек застряли в лифте, их удалось уволить.