В Украине подтвердили за сутки более 18 тысяч случаев ковида

За пятницу, 19 ноября, в Украине зафиксировали 18 250 новых случаев коронавируса, в частности, заболели 1 463 ребенка и 380 медработников.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

Летальных исходов – 664.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1484), Днепропетровской (1870), Запорожской (1027), Львовской (1017) и Донецкой (1010) областях.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

г. Киев – 1484 случая;

– 1484 случая; Винницкая область – 776 случаев;

Волынская область – 652 случая;

Днепропетровская область – 1870 случаев;

Донецкая область – 1010 случаев;

Житомирская область – 547 случаев;

Закарпатская область – 519 случаев;

Запорожская область – 1027 случаев;

Ивано-Франковская область – 570 случаев;

Киевская область – 965 случаев;

Кировоградская область – 234 случая;

Луганская область – 255 случаев;

Львовская область – 1017 случаев;

Николаевская область – 907 случаев;

Одесская область – 840 случаев;

Полтавская область – 931 случай;

Ровенская область – 661 случай;

Сумская область – 461 случай;

Тернопольская область – 336 случаев;

Харьковская область – 657 случаев;

Херсонская область – 222 случая;

Хмельницкая область – 735 случаев;

Черкасская область – 704 случая;

Черновицкая область – 203 случая;

Черниговская область – 667 случаев.

Также за минувшие сутки были госпитализированы 3 594 человека, выздоровели - 21 979.

За сутки были проведены 99 130 тестирований, в том числе методом ПЦР – 49 485, методом ИФА – 11 843 и 37 802 исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2.

За все время пандемии в Украине заболели 3 322 308 человек, выздоровели – 2 748 500, летальных исходов – 80 895 и было проведено 15 511 371 ПЦР-тестирование.

Напомним, Минздрав не исключает повторной вспышки ковида в Украине в короткий промежуток времени. Во избежание нового роста и локдауна, министр здравоохранения Виктор Ляшко призвал прививаться.