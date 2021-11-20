В Украине подтвердили за сутки более 18 тысяч случаев ковида

Летальных случаев – 664.

В Украине подтвердили за сутки более 18 тысяч случаев ковида
Фото: Київрада

За пятницу, 19 ноября, в Украине зафиксировали 18 250 новых случаев коронавируса, в частности, заболели 1 463 ребенка и 380 медработников.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

Летальных исходов – 664.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1484), Днепропетровской (1870), Запорожской (1027), Львовской (1017) и Донецкой (1010) областях.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

  • г. Киев – 1484 случая;
  • Винницкая область – 776 случаев;
  • Волынская область – 652 случая;
  • Днепропетровская область – 1870 случаев;
  • Донецкая область – 1010 случаев;
  • Житомирская область – 547 случаев;
  • Закарпатская область – 519 случаев;
  • Запорожская область – 1027 случаев;
  • Ивано-Франковская область – 570 случаев;
  • Киевская область – 965 случаев;
  • Кировоградская область – 234 случая;
  • Луганская область – 255 случаев;
  • Львовская область – 1017 случаев;
  • Николаевская область – 907 случаев;
  • Одесская область – 840 случаев;
  • Полтавская область – 931 случай;
  • Ровенская область – 661 случай;
  • Сумская область – 461 случай;
  • Тернопольская область – 336 случаев;
  • Харьковская область – 657 случаев;
  • Херсонская область – 222 случая;
  • Хмельницкая область – 735 случаев;
  • Черкасская область – 704 случая;
  • Черновицкая область – 203 случая;
  • Черниговская область – 667 случаев.

Также за минувшие сутки были госпитализированы 3 594 человека, выздоровели - 21 979.

За сутки были проведены 99 130 тестирований, в том числе методом ПЦР – 49 485, методом ИФА – 11 843 и 37 802 исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2.

За все время пандемии в Украине заболели 3 322 308 человек, выздоровели – 2 748 500, летальных исходов – 80 895 и было проведено 15 511 371 ПЦР-тестирование.

Напомним, Минздрав не исключает повторной вспышки ковида в Украине в короткий промежуток времени. Во избежание нового роста и локдауна, министр здравоохранения Виктор Ляшко призвал прививаться.

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