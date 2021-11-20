В Украине подтвердили за сутки более 18 тысяч случаев ковида
Летальных случаев – 664.
За пятницу, 19 ноября, в Украине зафиксировали 18 250 новых случаев коронавируса, в частности, заболели 1 463 ребенка и 380 медработников.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.
Летальных исходов – 664.
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1484), Днепропетровской (1870), Запорожской (1027), Львовской (1017) и Донецкой (1010) областях.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
- г. Киев – 1484 случая;
- Винницкая область – 776 случаев;
- Волынская область – 652 случая;
- Днепропетровская область – 1870 случаев;
- Донецкая область – 1010 случаев;
- Житомирская область – 547 случаев;
- Закарпатская область – 519 случаев;
- Запорожская область – 1027 случаев;
- Ивано-Франковская область – 570 случаев;
- Киевская область – 965 случаев;
- Кировоградская область – 234 случая;
- Луганская область – 255 случаев;
- Львовская область – 1017 случаев;
- Николаевская область – 907 случаев;
- Одесская область – 840 случаев;
- Полтавская область – 931 случай;
- Ровенская область – 661 случай;
- Сумская область – 461 случай;
- Тернопольская область – 336 случаев;
- Харьковская область – 657 случаев;
- Херсонская область – 222 случая;
- Хмельницкая область – 735 случаев;
- Черкасская область – 704 случая;
- Черновицкая область – 203 случая;
- Черниговская область – 667 случаев.
Также за минувшие сутки были госпитализированы 3 594 человека, выздоровели - 21 979.
За сутки были проведены 99 130 тестирований, в том числе методом ПЦР – 49 485, методом ИФА – 11 843 и 37 802 исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2.
За все время пандемии в Украине заболели 3 322 308 человек, выздоровели – 2 748 500, летальных исходов – 80 895 и было проведено 15 511 371 ПЦР-тестирование.
Напомним, Минздрав не исключает повторной вспышки ковида в Украине в короткий промежуток времени. Во избежание нового роста и локдауна, министр здравоохранения Виктор Ляшко призвал прививаться.