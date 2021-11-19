Мисс Украина Александра Яремчук показала, в чем выступит на международном конкурсе

22-летняя победительница конкурса красоты "Мисс Украина 2021" накануне поездки на международный конкурс в Пуэрто-Рико столкнулась с проблемой получения визы. К счастью, она успешно прошла собеседование в посольстве США и представит нашу страну на конкурсе "Мисс мира".

“Мисс Украина“ показала свои роскошные наряды для участия в международном конкурсе в Пуэрто-Рико

Накануне важного события Александра Яремчук продемонстрировала два восхитительных наряда, в которых она появится на большой сцене перед жюри и многочисленными зрителями. Речь идет о национальном костюме и платье для финального выхода, дизайн которых разрабатывали Екатерина Лукашина и Леся Патока.

Национальный костюм выполнен в виде белого платья с восхитительными красными узорами и рукавами-буфами, а образ "Мисс Украина" Александры Яремчук дополняет эффектный головной убор, чем-то напоминающий хвост павлина, и вуаль.

“Мисс Украина“ показала свои роскошные наряды для участия в международном конкурсе в Пуэрто-Рико

Платье для финального выхода, в котором королева красоты выйдет в Пуэрто-Рико, создано из сиреневой блестящей ткани. Наряд с корсетом и без бретелей украшает шлейф и оборки спереди, а высокий разрез до бедра подчеркивает стройные ноги красавицы.

“Мисс Украина“ показала свои роскошные наряды для участия в международном конкурсе в Пуэрто-Рико

22-летняя Александра Яремчук родилась в Винницкой области, 10 лет профессионально занималась танцами, занимается спортом и много путешествует.

Напомним, в Сеть попало фото “Мисс Украины“ Александры Яремчук в 16-летнем возрасте


Анастасия Березовская, Тудей

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