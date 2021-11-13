DZIDZIO и Ольга Цибульская: SLAVIA рассказала о бывшем муже

Эпатажный певец DZIDZIO двадцать лет прожил в браке с певицей SLAVIA. Пара считалась одной из самых крепких в украинском шоу-бизнесе до тех пор, пока не появилось сообщение о разводе. Экс-супруга исполнителя рассказала правду о подозрительных ночных звонках и отношениях с Ольгой Цибульской.

SLAVIA в интервью программе "Зірковий шлях" призналась, что DZIDZIO не позволял ей ездить с ним на гастроли из-за возможных отношений с другими женщинами. Подозрений добавляли частые телефонные звонки в два часа ночи, которые DZIDZIO объяснял решением рабочих вопросов.

Что касается отношений DZIDZIO с Олей Цибульской, то SLAVIA уверена, что их не было. По словам певицы ее экс-супруг вообще не хотел общаться с Цибульской, их якобы тесные взаимоотношения демонстрировались только на камеру, в обычной жизни этого не было.

"Не хотел почему-то. Не знаю почему... На самом деле они не общались все эти годы так, как это кажется, будто они друзья. На самом деле Оля к Михаилу так, издалека, на "вы", как говорится. Она в личном разговоре с ним держится очень терпимо. Лишь когда выходит на сцену, на камеру, она позволяет себе все, что попало", – поведала SLAVIA в интервью.

Напомним, ранее DZIDZIO рассказал свою версию об отношениях в Олей Цибульской. Совпадают ли слова артиста с признаниями его бывшей жены?