Ольга Сумська показала, як виглядала 30 років тому, рідкісні кадри: "Майже не змінилася"

Ольга Сумська показала, як виглядала 30 років тому, рідкісні кадри: "Майже не змінилася"

Популярна актриса Ольга Сумська вирішила згадати, як вона виглядала на початку 90-х років.

Як пише Politeka.net , архівні знімки артистка розмістила у себе в Instagram. Сумська виклала чорно-білі фотокадри, на яких вона знята в українському костюмі. Фото зроблено під час зйомок фільму «Голос трави».

Сумська у такий спосіб вирішила відзначити День українського кіно, який в Україні святкують 10 вересня.

«З днем ??УКРАЇНСЬКОГО КІНО! ??? Фільм «ГОЛОС ТРАВІ» сьогодні знову до часу! Українська містична драма, знята за мотивами оповідань письменника-шістдесятника Валерія Шевчука. Одеська кіностудія, 1992р. Режисер-Наталія Мотузко У ролях – Раїса Недашковська, Ольга Сумська, Сергій Севастьянов, Сергій Тарасов, Володимир Міняйло, Неле Савіченко, В'ячеслав Сумський, Л. Заславський », – написала артистка.

Користувачі соцмережі відреагували на фото Ольги компліментами.

"Фільм прекрасний! Дивилася багаторазово, і всі рази на одному диханні. Особливо кінець, коли всі трави як ожили для вас",

"Ви як завжди незрівнянна красуня!",

"Майже не змінилася",

"Я пам'ятаю цей фільм із дитинства ?", - пишуть у мережі.


Ирина Юрченко, politeka.net





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