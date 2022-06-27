Дівчина Бонда з України Ольга Куриленко показала себе без макіяжу: невже їй 42 роки

Українська актриса Ольга Куриленко живе та працює у Франції. Уродженка Бердянська, який на сьогодні окупований російськими загарбниками, відома на весь світ завдяки ролі дівчини Бонда у фільмі "Квант милосердя". З шанувальниками 42-річна зірка поділилася фотографією без макіяжу, здивувавши своєю зовнішністю.

В особистому акаунті в Інстаграм, на який підписано понад 781 тисячу фоловерів, Ольга Куриленко опублікувала фото з гримерки. У кадрі актриса постала в чорній майці, похвалившись худою статурою, підтягнутими руками та витонченими ключицями. Відома українка може похвалитися молодим обличчям, чистою шкірою без вад, рівним тоном обличчя, відсутністю глибоких зморшок, синців та мішків під очима.

"Красуня", "Ідеальна", "Завжди прекрасна", "Свіжо виглядаєш", "Відмінна фотка", "Яка ви красива", "Подобається образ без макіяжу", "Природна краса", "Чисто досконалість і природна краса", " Ви дуже красива та головне природна", "Дякую за фото без фотошопу. Красива", - захоплюються шанувальники.

Українська актриса зіграла у таких знаменитих фільмах, як "Обвіліон", "Хітмен", "Чорна вдова", "Агент Джонні Інгліш" та інших, виконуючи головні та другорядні ролі. Ольга Куриленко була одружена з фотографом Седріком ван Молем та підприємцем Деміаном Габріеллом. Зараз вона перебуває у цивільному шлюбі з англійським письменником Максом Беніц, від якого народила сина Олександра Марка Гораціо. Сім'я мешкає в Лондоні.