СБУ разоблачила в Винницкой области схему суррогатного материнства на $1 млн

Услугами мошенников воспользовались не менее 50 иностранцев и украинцев.

Служба безопасности Украины разоблачила международную преступную схему в Винницкой области. Злоумышленники создали мошеннический бизнес под предлогом предоставления фиктивных услуг по программе суррогатного материнства.

Услугами дельцов воспользовались не менее 50 иностранцев и граждан Украины. Сумма "заработка" составила почти миллион долларов США , передает пресс-центр СБУ .

"Организовал схему винницкий "бизнесмен". Вместе с сообщниками мужчина создал частные компании, в том числе и псевдоклинику, не имея ни лицензии на ведение медицинской практики, ни штата врачей", - говорится в сообщении.

Мошенническая схема заключалась в том, что злоумышленники предлагали клиентам полный пакет услуг для участия в программе суррогатного материнства: заключение фиктивного брака; внесение заведомо недостоверных данных в медицинские документы; подыскивали суррогатных матерей.

"Но на самом деле дельцы создавали для клиентов только впечатление своей легальной деятельности. Они предоставляли им ложную информацию, тем самым оттягивая время разоблачения преступной деятельности. По материалам следствия, злоумышленники были сосредоточены преимущественно на иностранных «клиентах», которых подыскивали через интернет. Они размещали ложную информацию о якобы успешной деятельности «ведущей медицинской клиники»", - сообщают в СБУ .

За свои мошеннические услуги злоумышленники получали от 30 до 50 тысяч долларов. После получения полной оплаты или большей ее части они прекращали общение с клиентами. Лишь в единичных случаях для граждан, считавших, что участвовали в программе вспомогательных репродуктивных технологий, суррогатные матери рожали детей.

Во время обысков в офисных помещениях, по местам жительства участников схемы и их частных автомобилей правоохранители обнаружили:

медицинскую документацию с подтверждением противоправной деятельности;

свидетельства о браке иностранцев с гражданками Украины;

договоры с иностранными гражданами о предоставлении посреднических услуг;

заявления о признании отцовства за иностранными гражданами;

нотариальные доверенности, подписанные украинскими гражданками относительно представительства интересов;

черную бухгалтерию, банковские карты, через которые происходили расчеты, и крупную сумму иностранных наличных денег.

По материалам СБУ объявлено о подозрении организатору и его сообщнице по ч. 4 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственные действия по выявлению всех причастных лиц и проверке фактов противоправной деятельности, в том числе по заключению незаконных соглашений, объектом которых является человек, в частности, по ч. 2 ст. 149 (торговля людьми или другое незаконное соглашение в отношении человека) Уголовного кодекса Украины.

Мероприятия по разоблачению проводились совместно с Главным управлением Нацполиции Украины в Винницкой области, Государственной пограничной службой Украины при процессуальном руководстве Винницкой областной прокуратуры.