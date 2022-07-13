У Києві розкрили схему підробки довідок для військовозобов'язаних: фото та ціна "послуг"

У Києві затримали двох спільників, які робили військовозобов'язаним довідки про непридатність до служби за станом здоров'я, щоб вони могли виїхати за кордон, інформує Апостроф .

Про це повідомляє Служба безпеки України на Facebook-сторінці.

Зазначається, що у зловмисників була так звана "типографія" у якій вони виготовляли своїм клієнтам підроблені посвідчення військовозобов’язаних та довідки про непридатність до військової служби.

За даними слідства, для серійного виготовлення підробок учасники схеми використовували типографський цех афілійованої комерційної структури. За свої послуги вони просили від 800 до 2 тисяч доларів в залежності від терміновості виконання замовлення.

Відомо, що шахраями виявилися двоє мешканців Києва. Кошти за підроблені документи вони отримували на банківські картки, а власне "замовлення" відправляли поштою. Для пошуку клієнтів чоловіки створили спеціальну платформу, де пропонували свої "послуги".

Під час обшуків за місцями перебування зловмисників правоохоронці виявили бланки військово-облікових документів, фальшиві довідки військкоматів і мобільні телефони з доказами злочинних дій.