В Патриаршем соборе УГКЦ в Киеве открыли пункт вакцинации

При необходимости такие пункты будут открыты в греко-католических церквях как в Украине, так и за рубежом.

В Патриаршем соборе УГКЦ в Киеве открыли пункт вакцинации
Фото: http://ugcc.org.ua

В Патриаршем соборе Воскресения Христового Украинской греко-католической церкви в Киеве открыли пункт вакцинации от коронавирусной болезни COVID-19.

Сообщение об этом обнародовано на сайте собора.

"Ежедневно с 10:00 до 17:00 вы можете вакцинироваться от COVID-19 по адресу: ул. Никольско-Слободская, 5, Киев, Патриарший собор Воскресения Христова УГКЦ", - говорится в сообщении.

"Сейчас Украина переживает пик пандемии... Есть четыре правила, как можно действительно послужить жизни сегодня. Первое - не бояться принимать вакцины, второе - носить маски, соблюдать социальную дистанцию и мыть руки. Мы получили определенную просьбу от Министерства здравоохранения - чтобы так, как обещали когда-то в начале пандемии, открыть наши храмы и монастыри, чтобы можно было там, где есть потребность, организовывать центры вакцинации", - сказал во время сегодняшнего воскресного богослужения в Патриаршем соборе глава УГКЦ Блаженнейший Святослав.

По его словам, такие пункты вакцинации будут открыты в греко-католических церквях как в Украине, так и за рубежом, передает Укринформ.

Напомним, с 8 ноября в Украине начнут отстранять от работы не привитых от коронавируса чиновников и педагогов. Отстранение будет продолжаться до момента прививки сотрудника хотя бы одной дозой противоковидной вакцины. Имеющие противопоказания к вакцинации должны предъявить работодателю соответствующий документ.

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