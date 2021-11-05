93% госпитализированных за эту волну ковида в Украине не были вакцинированы

По подсчетам Минздрава, прививка от коронавируса спасает каждый час 10 жизней, каждые 6 минут – одну.

93% госпитализированных за эту волну коронавируса в Украине не были вакцинированы. Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

"Почти все тяжелые случаи, которые нуждаются в реанимационных мерах, – также не вакцинированы. И компромиссов с коронавирусной болезнью нет нигде в мире. Только вакцинация защищает и спасает жизнь", – отметил он.

По подсчетам Минздрава, прививка от коронавируса спасает каждый час 10 жизней, каждые 6 минут – одну.

За последнюю неделю для больных коронавирусом выделили еще 857 коек в 5 больницах. За прошедшую неделю – 4 755 коек в 41 медучреждении.

Всего в украинских больницах выделено 70 127 так называемых «кроватей с кислородом», то есть коек, где можно обеспечить проведение кислородной терапии. 51 598 (69%) из которых заняты пациентами. Вместе с тем, реальная занятость коек с кислородом пациентами, нуждающимися в кислородной терапии, составляет 57%", – отметил Ляшко.

Ситуация со свободными койками с кислородом зависит от регионов. В 48 из 520 ковид-больниц койки с кислородом заняты на 100%, а в 45% больниц – не более чем на 75%.

Предполагается, что благодаря принятому вчера законопроекту о выделении средств на установку кислородных станций в медучреждениях еще около 130 больниц получат такие станции как альтернативные источники кислородоснабжения.