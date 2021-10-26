За сутки в Украине зафиксировали 19 120 новых случаев ковида, 734 пациента умерли

За прошедшие сутки, 25 октября, в Украине были зафиксированы 19 120 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19. Заболели, в частности, 1 414 детей и 338 медработников.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Были госпитализированы за сутки 2 939 человек. 734 пациента умерли – это самый высокий показатель суточной смертности в Украине с начала пандемии.

Выздоровели 9 738 человек.

За все время пандемии в Украине заболели – 2 803 159 человек, выздоровели – 2 390 112. От осложнений заболевания умерли 64 936 человек. Всего было проведено 14 082 277 ПЦР-тестирований.

94% госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе – невакцинированные.

За прошедшие сутки 254 920 человек были вакцинированы против COVID-19. Одну дозу получили 185 786 человек, полностью иммунизированы – 69 134 человека. С начала вакцинальной кампании были привиты 9 151 480 человек, из них получили одну дозу – 9 151 478 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 7 058 802 человека (из них два человека получили одну дозу за границей). В общей сложности было сделано 16 210 280 прививок.

Напомним, в воскресенье, 24 октября, в Украине подтвердили 14 634 случая коронавирусной болезни COVID-19. Среди заболевших 999 детей и 173 медика.

С 21 октября суточная заболеваемость ковидом в Украине ежедневно превышала 20 тыс. случаев. Два дня подряд фиксировали самое большое с начала пандемии количество связанных с коронавирусом смертей.

После заседания СНБО в прошлую пятницу Алексей Данилов спрогнозировал более тысячи смертей от ковида в сутки.