Шайло Джоли Питт покорила красотой и модельными данными во время нового выхода в свет

Родная дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта произвела фурор во время нового выхода в свет. Вместе с мамой Шайло Джоли Питт появилась на красной дорожке на Римском кинофестивале. 15-летняя девочка не перестает восхищать своим лицом невероятной красоты и стройной фигурой.

В воскресенье американская актриса вместе с двумя своими старшими дочерями украсила красную ковровую дорожку в Риме. Выглядела звездная мамочка превосходно в гламурном серебристом платье без бретелек от Atelier Versace. Наряд во всей красе подчеркнул стройную фигуру Анджелины Джоли. Образ звезда фильма "Лара Крофт" завершила идеально гладкой прической и сдержанными аксессуарами.

К голливудской актрисе присоединились ее дочери. 16-летняя Захара выглядела прекрасно в белоснежном платье с золотыми украшениями в греческом стиле. Но все внимание все равно было приковано к родной дочери известной голливудской пары.

15-летня Шайло Джоли Питт произвела фурор несколькими днями ранее, когда впервые появилась на публике в платье. Девочка длительное время одевалась как мальчик и даже заявляла о намерении сменить пол. Но, видимо, туман рассеялся, и она переросла этот период.

На красной ковровой дорожке родная дочь Брэда Питта и Анджелины Джоли появилась в маленьком черном платье, подчеркнув свою стройную фигуру и длинные ноги. Образ девочка завершила яркими кроссовками, волосы убрала в пучок, а в макияже подчеркнула глаза.

Поклонники не смогли сдержать восторга, отмечая, что Шайло унаследовала только лучшие черты от своих знаменитых родителей. Девочке пророчат успешную карьеру в кино или моделинге (с ее то данными).

Напомним, Анджелина Джоли снова встречается с бывшим мужем.