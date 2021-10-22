Киев определил условия карантина, которые начнут действовать после перехода города в "красную" зону

Общественный транспорт продолжит работать, но, возможно, только для вакцинированных.

Киевская городская комиссия ТЭБ и ЧС определила, какие условия карантина будут действовать в городе после перехода в "красную" зону.

Об этом сообщила пресс-служба мэра Киева Виталия Кличко.

Заведения питания, гостиницы, учреждения и учреждения социальной защиты, спортзалы и фитнес-центры смогут работать только при условии наличия у посетителей и работников заведения негативного ПЦР-теста (срок действия 72 часа) или COVID-сертификата.

Такие же условия - для всех массовых мероприятий.

Разрешается проведение спортивных мероприятий без зрителей.

По словам Кличко, общественный транспорт продолжит работу в обычном режиме, при условии соблюдения перевозки количества пассажиров не более, чем предусмотрено в регистрационных документах транспортного средства.

В то же время его первый заместитель Николай Поворозник в эфире "Украина 24" сказал, что в транспорт будут пускать только вакцинированных пассажиров (или пассажиров с отрицательным тестом на коронавирус).

Школы закрываются на две недели, а детские сады продолжат работу в обычном режиме, при условии 100% вакцинации всего персонала. Другие учебные заведения смогут работать, если все работники получили сертификат о полном курсе вакцинации от COVID-19.

Напомним, что в последнее время ситуация с заболеваемостью в столице Украины значительно ухудшилась, и со дня на день город может оказаться в "красном" уровне эпидемической опасности.