Загальна мобілізація: чи можуть відправити обмежено придатного в зону бойових дій

Для таких військових є певні обмеження.

В Україні оголошена загальна мобілізація, через повномасштабне вторгнення РФ . В цей час чоловіки призовного віку проходять ВЛК і можуть бути визнані обмежено придатними, інформує ZN.ua .

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Адвокати Ірина та Владислав Леонови пояснили , що військовослужбовці, які визнані за рішенням ВЛК обмежено придатними, мають проходити військову службу з певними обмеженнями.

Пункт наказу МОУ № 402 «Про затвердження положення про ВЛК» зазначає, що одночасно з постановою ВЛК в індивідуальному порядку з урахуванням військової спеціальності, займаної посади, віку, роботи, що фактично виконується, пристосованості до неї того, хто пройшов медичний огляд, у постанові у довільній формі вказується, які види служби та роботи протипоказані цій особі.

Отже, у разі проходження ВЛК та встановленні обмеженої придатності, повинні бути зазначені саме ці дані, які визначають характер та специфіку проходження військової служби.

Особи, визнані обмежено придатними до військової служби, - непридатні до служби у високомобільних десантних військах, плавскладі, морській піхоті, спецспорудах. Військовослужбовці, визнані обмежено придатними до військової служби, придатні до служби у частинах (підрозділах) забезпечення, військових комісаріатах, установах, організаціях, навчальних закладах.

Таким чином, законодавство не встановлює обмежень не відправляти обмежено придатного військовослужбовця «на нуль» або в зону бойових дій.

Вимагати від командування військової частини не виконувати бойові завдання військовослужбовець не може, але така особа має право вимагати не виконувати бойові завдання, які протипоказані за рішенням ВЛК з врахуванням його фізичного стану здоров’я, військової спеціальності, займаної посади, віку та роботи.

Якщо військова частина, де служить така особа приймає участь у бойових діях, то він може написати рапорт на ім'я командира військової частини з проханням перевести в іншу військову частину, яка не приймає участі в бойових діях, та на іншу посаду, враховуючи обмеження, які вказані у висновку військово-лікарської комісії. Для цього потрібно мати відношення з місця бажаного проходження військової служби, яке долучити до рапорту разом з копією довідки ВЛК.