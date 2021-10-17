В Киеве неизвестные обстреляли автобус, пострадал водитель

В Днепровском районе Киева неизвестные обстреляли автобус и скрылись. Об этом сообщили в МВД .

"В полицию Киева по спецлинии 102 поступило сообщение о том, что в Днепровском районе группа неизвестных мужчин стреляла в автобус. На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа, патрульные полицейские и врачи", - говорится в сообщении.

Правоохранители опросили свидетелей инцидента и провели осмотр места происшествия.

В результате происшествия водитель автобуса, 1996 года рождения, получил телесные повреждения. Врачи оказали ему помощь на месте, от госпитализации потерпевший отказался.

По данному факту следователи Днепровского управления полиции начали уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины - хулиганство. Санкция статьи предусматривает до семи лет заключения.

Сейчас усилия правоохранителей направлены на установление и задержание лиц нападавших.

Напомним, 30 сентября в Киеве обстреляли служебный автомобиль главы Государственной архивной службы Украины Анатолия Хромова. На тот момент в салоне авто был только водитель, который получил ранения.