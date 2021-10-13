За сутки в Украине зафиксировали 16 309 новых случаев ковида

Госпитализированы - 4 901 человек.

За сутки в Украине зафиксировали 16 309 новых случаев ковида
Фото: zaxid.net

За прошедшие сутки в Украине зафиксировали 16 309 новых случаев коронавируса COVID-19. В частности, заболели 1 588 детей и 288 медработников.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Были госпитализированы за сутки 4 901 человек. 471 пациент умер. Выздоровели 6 462 человека.

За сутки было проведено 118 762 тестирования, в частности, методом ПЦР - 56 174, методом ИФА - 12 030, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 50 558.

За все время пандемии в Украине заболели 2 578 394 человека, выздоровели - 2 304 361. От осложнений заболевания умерли 59 523 человека. Всего было проведено 13 379 666 ПЦР-тестирований.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев было зарегистрировано в Харьковской (1526), Одесской (1525), Днепропетровской (1344), Запорожской (1048) областях и г. Киев (978).

Статистика в регионах за сутки:

  • г. Киев - 978 случаев;
  • Винницкая область - 347 случаев;
  • Волынская область - 420 случаев;
  • Днепропетровская область - 1344 случая;
  • Донецкая область - 916 случаев;
  • Житомирская область - 462 случая;
  • Закарпатская область - 213 случаев;
  • Запорожская область - 1048 случаев;
  • Ивано-Франковская область - 321 случай;
  • Киевская область - 534 случая;
  • Кировоградская область - 102 случая;
  • Луганская область - 729 случаев;
  • Львовская область - 863 случая;
  • Николаевская область - 231 случай;
  • Одесская область - 1525 случаев;
  • Полтавская область - 707 случаев;
  • Ровенская область - 634 случая;
  • Сумская область - 670 случаев;
  • Тернопольская область - 286 случаев;
  • Харьковская область - 1526 случаев;
  • Херсонская область - 678 случаев;
  • Хмельницкая область - 644 случая;
  • Черкасская область - 417 случаев;
  • Черновицкая область - 598 случаев;
  • Черниговская область - 116 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, в воскресенье, 10 октября, в Украине зафиксировали рекордное количество обращений по номеру "103" - более 44 тысяч вызовов за сутки. На этот же период пришлось наибольшее за всю историю количество выездов бригад экстренной медицинской помощи и, соответственно, госпитализаций пациентов.

По словам главы Минздрава Виктора Ляшко, нынешняя волна ковида в Украине началась раньше, чем прогнозировали в министерстве, и по своей интенсивности она уже приближается к показателям осени 2020-го.

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