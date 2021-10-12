В Киеве милиция задержала группу "клофелинщиков"

В результате действий правонарушителей один из пострадавших скончался.

В Киеве полицейские задержали группу лиц, которые опаивали граждан сильнодействующим препаратом и отбирали их вещи.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

По данным следствия, фигуранты знакомились с посетителями развлекательных заведений и на улицах, предлагали им выпить алкоголь, в который незаметно подсыпали лекарственный препарат. В результате действий правонарушителей один из пострадавших скончался.

Правоохранители разоблачили и задержали пять человек за совершение разбойных нападений на граждан с использованием сильнодействующих лекарственных препаратов. Это четверо мужчин, 1981, 1986, 1987, 1997 годов рождения, и женщина 1980 года рождения.

В ходе досудебного расследования полицейские установили, что каждый из сообщников имел четкое распределение функций.

"Мы выяснили, что правонарушители знакомились с гражданами в развлекательных заведениях и на улицах и предлагали им выпить алкоголь. В этот момент они незаметно подсыпали в напиток пострадавших сильнодействующий лекарственный препарат, от которого те теряли сознание. После этого злоумышленники забирали ценные вещи и убегали. Также известно, что от действий правонарушителей умер один из пострадавших", - рассказал заместитель начальника полиции Киева - начальник следственного управления Дмитрий Шумейко.

Полицейские провели четыре обыска, в том числе по месту жительства подозреваемых. В результате изъяты флаконы и блистеры с различными сильнодействующими лекарственными препаратами, а также предмет, похожий на боевую гранату.

Начаты уголовные производства по части первой статьи 115 - умышленное убийство и частью второй статьи 187 - разбой Уголовного кодекса Украины.

Фигуранты задержаны. Следователи готовят им сообщение о подозрении и ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Злоумышленникам грозит до пятнадцати лет лишения свободы.

Напомним, в августе столичные правоохранители обезвредили преступную группу, участники которой совершали массовые разбойные нападения на иностранцев на территории Киева.

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