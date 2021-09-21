В Кривом Роге произошел пожар в военном общежитии

О пострадавших не сообщается.

В общежитии Межрегионального центра профессиональной переподготовки уволенных в запас военнослужащих в Кривом Роге произошел пожар.

Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"21 сентября в 07:55 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре, который произошел на улице Ушакова Центрально-Городского района города. К месту происшествия были направлены дежурные отделения 10-й и 11-й государственных пожарно-спасательных частей 3-го государственного пожарно-спасательного отряда Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области", - говорится в сообщении.

К тушению были привлечены 12 человек личного состава и три единицы техники Главного управления ГСЧС.

Установлено, что пожар возник в комнате на первом этаже девятиэтажного жилого дома.

В 8:11 огонь был локализован, а в 8:30 - ликвидирован. В результате пожара повреждена мебель и домашние вещи на площади 20 кв. м. О пострадавших не сообщается.

Фото: dp.dsns.gov.ua

Фото: dp.dsns.gov.ua

Фото: dp.dsns.gov.ua

Напомним, 19 сентября в школе Чугуева на Харьковщине произошел пожар, который спасатели тушили 11 часов.