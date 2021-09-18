В Украине обесточены более 70 сел, в ряде областей сегодня дождь

По состоянию на утро субботы, 18 сентября, в Украине в результате непогоды обесточен 71 населенный пункт.

Об этом говорится в справке ГСЧС.

Из-за осложнения погодных условий (порывы ветра, дождь, грозы) без электроснабжения остались 65 населенных пунктов во Львовской области и 6 - в Черниговской.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Кроме того, днем в субботу синоптики прогнозируют значительные дожди в Черниговской, Сумской, Полтавской, Кировоградской, Одесской, Николаевской и Херсонской областях.

В западных областях - порывы ветра 15-20 м/с (II уровень опасности, желтый).