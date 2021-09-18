За сутки в Украине были зафиксированы более 6 000 новых случаев ковида

За пятницу, 17 сентября, в Украине были зафиксированы 6 234 новых подтвержденных случая коронавируса.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (761), Львовской (585), Днепропетровской (434), г. Киев (416) и Одесской (399) областях.

Также за минувшие сутки были госпитализированы 1 719 человек, выздоровели 1 763 человека.

Летальных случаев - 79.

В течение суток методом ПЦР были протестированы 35 713 человек, методом ИФА - 9 235 и экспресс-тестами - 27 526 человек.

Распределение случаев COVID-19 в регионах Украины

Регион (область) Подтверждены Зарегистрированы умершие Выздоровели всего за сутки всего за сутки всего за сутки Украина 2344398 6234 54829 79 2230306 1763 г. Киев 229918 416 5330 5 219121 110 Винницкая 74047 133 1746 0 70726 47 Волынская 63984 209 1218 1 61450 35 Днепропетровская 142273 434 4761 2 133739 103 Донецкая 96369 272 2532 3 91501 220 Житомирская 91750 215 1858 2 87932 49 Закарпатская 63056 44 1621 2 60806 0 Запорожская 109322 260 2555 5 104313 2 Ивано-Франковская 89539 206 2149 1 85809 60 Киевская 131446 207 2831 1 126417 65 Кировоградская 21321 40 878 0 20047 18 Луганская 30775 246 1040 3 27380 99 Львовская 144380 585 3775 5 135559 61 Николаевская 71983 106 1904 6 69260 32 Одесская 148412 399 3154 6 140494 132 Полтавская 80383 176 1914 3 77223 31 Ровенская 82182 179 1235 2 79374 105 Сумская 80849 170 1386 4 78170 70 Тернопольская 73721 219 1255 1 70442 72 Харьковская 157205 761 3795 12 147594 84 Херсонская 39664 127 1280 4 36586 85 Хмельницкая 92513 160 1965 3 88480 98 Черкасская 84523 211 1338 0 81589 37 Черновицкая 85060 298 1914 8 79292 92 Черниговская 59723 161 1395 0 57002 56

За все время пандемии в Украине заболели 2 344 398 человек, выздоровели 2 230 306 человек, зафиксировано летальных случаев - 54 829, и было проведено 12 448 211 ПЦР-тестирований.

Напомним, 16 сентября в Украине были зафиксированы 6 624 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19. Госпитализированы за сутки 1 568 человек, 99 пациентов умерли. Выздоровели 1 914 человек.