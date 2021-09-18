За сутки в Украине были зафиксированы более 6 000 новых случаев ковида

Летальных случаев - 79.

За пятницу, 17 сентября, в Украине были зафиксированы 6 234 новых подтвержденных случая коронавируса.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (761), Львовской (585), Днепропетровской (434), г. Киев (416) и Одесской (399) областях.

Также за минувшие сутки были госпитализированы 1 719 человек, выздоровели 1 763 человека.

Летальных случаев - 79.

В течение суток методом ПЦР были протестированы 35 713 человек, методом ИФА - 9 235 и экспресс-тестами - 27 526 человек.

Распределение случаев COVID-19 в регионах Украины

Регион

(область)

Подтверждены

Зарегистрированы умершие

Выздоровели

всего

за сутки

всего

за сутки

всего

за сутки

Украина

2344398

6234

54829

79

2230306

1763

г. Киев

229918

416

5330

5

219121

110

Винницкая

74047

133

1746

0

70726

47

Волынская

63984

209

1218

1

61450

35

Днепропетровская

142273

434

4761

2

133739

103

Донецкая

96369

272

2532

3

91501

220

Житомирская

91750

215

1858

2

87932

49

Закарпатская

63056

44

1621

2

60806

0

Запорожская

109322

260

2555

5

104313

2

Ивано-Франковская

89539

206

2149

1

85809

60

Киевская

131446

207

2831

1

126417

65

Кировоградская

21321

40

878

0

20047

18

Луганская

30775

246

1040

3

27380

99

Львовская

144380

585

3775

5

135559

61

Николаевская

71983

106

1904

6

69260

32

Одесская

148412

399

3154

6

140494

132

Полтавская

80383

176

1914

3

77223

31

Ровенская

82182

179

1235

2

79374

105

Сумская

80849

170

1386

4

78170

70

Тернопольская

73721

219

1255

1

70442

72

Харьковская

157205

761

3795

12

147594

84

Херсонская

39664

127

1280

4

36586

85

Хмельницкая

92513

160

1965

3

88480

98

Черкасская

84523

211

1338

0

81589

37

Черновицкая

85060

298

1914

8

79292

92

Черниговская

59723

161

1395

0

57002

56

За все время пандемии в Украине заболели 2 344 398 человек, выздоровели 2 230 306 человек, зафиксировано летальных случаев - 54 829, и было проведено 12 448 211 ПЦР-тестирований.

Напомним, 16 сентября в Украине были зафиксированы 6 624 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19. Госпитализированы за сутки 1 568 человек, 99 пациентов умерли. Выздоровели 1 914 человек.

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