За сутки в Украине были зафиксированы более 6 000 новых случаев ковида
Летальных случаев - 79.
За пятницу, 17 сентября, в Украине были зафиксированы 6 234 новых подтвержденных случая коронавируса.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (761), Львовской (585), Днепропетровской (434), г. Киев (416) и Одесской (399) областях.
Также за минувшие сутки были госпитализированы 1 719 человек, выздоровели 1 763 человека.
Летальных случаев - 79.
В течение суток методом ПЦР были протестированы 35 713 человек, методом ИФА - 9 235 и экспресс-тестами - 27 526 человек.
Распределение случаев COVID-19 в регионах Украины
|
Регион
(область)
|
Подтверждены
|
Зарегистрированы умершие
|
Выздоровели
|
всего
|
за сутки
|
всего
|
за сутки
|
всего
|
за сутки
|
Украина
|
2344398
|
6234
|
54829
|
79
|
2230306
|
1763
|
г. Киев
|
229918
|
416
|
5330
|
5
|
219121
|
110
|
Винницкая
|
74047
|
133
|
1746
|
0
|
70726
|
47
|
Волынская
|
63984
|
209
|
1218
|
1
|
61450
|
35
|
Днепропетровская
|
142273
|
434
|
4761
|
2
|
133739
|
103
|
Донецкая
|
96369
|
272
|
2532
|
3
|
91501
|
220
|
Житомирская
|
91750
|
215
|
1858
|
2
|
87932
|
49
|
Закарпатская
|
63056
|
44
|
1621
|
2
|
60806
|
0
|
Запорожская
|
109322
|
260
|
2555
|
5
|
104313
|
2
|
Ивано-Франковская
|
89539
|
206
|
2149
|
1
|
85809
|
60
|
Киевская
|
131446
|
207
|
2831
|
1
|
126417
|
65
|
Кировоградская
|
21321
|
40
|
878
|
0
|
20047
|
18
|
Луганская
|
30775
|
246
|
1040
|
3
|
27380
|
99
|
Львовская
|
144380
|
585
|
3775
|
5
|
135559
|
61
|
Николаевская
|
71983
|
106
|
1904
|
6
|
69260
|
32
|
Одесская
|
148412
|
399
|
3154
|
6
|
140494
|
132
|
Полтавская
|
80383
|
176
|
1914
|
3
|
77223
|
31
|
Ровенская
|
82182
|
179
|
1235
|
2
|
79374
|
105
|
Сумская
|
80849
|
170
|
1386
|
4
|
78170
|
70
|
Тернопольская
|
73721
|
219
|
1255
|
1
|
70442
|
72
|
Харьковская
|
157205
|
761
|
3795
|
12
|
147594
|
84
|
Херсонская
|
39664
|
127
|
1280
|
4
|
36586
|
85
|
Хмельницкая
|
92513
|
160
|
1965
|
3
|
88480
|
98
|
Черкасская
|
84523
|
211
|
1338
|
0
|
81589
|
37
|
Черновицкая
|
85060
|
298
|
1914
|
8
|
79292
|
92
|
Черниговская
|
59723
|
161
|
1395
|
0
|
57002
|
56
За все время пандемии в Украине заболели 2 344 398 человек, выздоровели 2 230 306 человек, зафиксировано летальных случаев - 54 829, и было проведено 12 448 211 ПЦР-тестирований.
Напомним, 16 сентября в Украине были зафиксированы 6 624 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19. Госпитализированы за сутки 1 568 человек, 99 пациентов умерли. Выздоровели 1 914 человек.